الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو

▪️أخبار مدينة الفاشر الموثوقة أكدت مشاركة المليشي عبدالرحيم دقلو في المعركة الحامية التي دارت اليوم داخل وفي أطراف فاشر السلطان.. ويؤكد متابعون لخطوط معارك اليوم أن المليشي عبدالرحيم كان حاضراً منذ يوم أمس في منطقة بالقرب من الفاشر حيث كانت تحرسه قوة كبيرة من مرتزقة أجانب كثرتهم من الليبيين..

▪️المليشي عبدالرحيم كان قد هيأ المحيطين به أنه سيُعلن اليوم سقوط الفاشر كما أعلن سقوط نيالا من قبل.. وما يؤكد هذا أن مليشيا التمرد أعدت لهذه المعركة منذ شهر وحشدت لها حشوداً هي الأكبر منذ مقتلة علي يعقوب حيث تم الدفع بفزع للمليشيا من كبكابية ونيالا والجنينة وكان علي رأس هذه القوات قادة بارزون في مقدمتهم عبدالله شغب الذي نجا بأعجوبة من مصير مماثل لمصير علي يعقوب..

▪️مليشيا التمرد السريع التي هاجمت الفاشر صباح اليوم قتلت 40 من المصلين داخل أحد المساجد بقلب المدينة كانوا خارجين من المسجد بعد أدائهم لصلاة الفجر..

▪️انجلت معركة الفاشر اليوم بهزيمة نكراء لمليشيا التمرد.. تم قتل المئات من عصابات التمرد الغادرة وتدمير أكثر من 50 عربة واستلام أكثر من 20 عربة بكامل عتادها العسكري..

▪️كشفت معارك الفاشر اليوم عن حجم تآمر العصابات العابرة للقارات وذلك بمشاركة ومقتل ضباط وعساكر ليبيين وتشاديين..

▪️اللافت في مقتلة عصابات المليشيا اليوم مقتل قائد قوة الهجوم مهدي من أبناء بني هلبة.. المليشي القتيل أرغي وأزبد قبل 4 أيام وقال إنه سيمشي عُرياناً إن لم يدخل الفاشر.. اليوم تمت سُترته في مقبرة نائية بالفاشر إكراماً لحُرمة الموتي..

عبدالماجد عبد الحميد