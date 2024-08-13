المقاومة الشعبية بالشمالية تشكل فريق الإستجابة السريعة لدعم متضررى الأمطار والسيول

دشن نائب رئيس المقاومة الشعبية المسلحة بالولاية الشمالية اللواء الركن دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري الاثنين بدنقلا بحضور الامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الدكتور مكاوي الخير الوقيع ومدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية الدكتور سر الختم الطيب الفكي وعدد من القيادات الصحية دشن فريق الإستجابة السريعة للجنة الشباب باللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية لدعم متضررى الأمطار والسيول بالولاية الشمالية.

وأكد نائب رئيس المقاومة الشعبية المسلحة بالشمالية لدي مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة مواصلة جهود المقاومة الشعبية ودعمها وإسنادها للقوات المسلحة والمساهمة في تخفيف حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول بمحليات الولاية المختلفة خاصة وحدة الحفير الادارية بمحلية دنقلا ومحليات مروي وحلفا ودلقو .

وأشار إلي أن المقاومة الشعبية تشكل دعما وسندا وعضدا للقوات المسلحة وللحكومة والمواطن ووجه جميع المقاومة الشعبية بالمحليات بالنزول للمناطق التي تضررت بالامطار والسيول بالولاية والمشاركة مع غرف طوارئ الخريف بالمحليات في تصريف مياه الأمطار وفتح المجاري وإزالة الانقاض وعمليات إصحاح البيئة وتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين.

واشاد في حديثه بجهود الشباب ودورهم الكبير في دعم وإسناد القوات المسلحة وتأمين الولاية من أي مهددات أمنية والمحافظة علي أمنها وإستقرارها وجدد دعم المقاومة الشعبية ووقوفها مع لجنة الشباب وتمكينها من أداء دورها وواجبها بالصورة المطلوبة.

من جانبها أكدت الامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية تبني الامانة لكل خطط وبرامج لجنة الشباب باللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية لاسيما في التدخلات العاجلة والسريعة التي ستقوم بها في تخفيف آثار الامطار والسيول التي إجتاحت مناطق واسعة بالولاية الشمالية.

الي ذلك أوضح المدير التنفيذي لمحلية دنقلا أن المحلية تقف صفا واحدا مع برامج وانشطة لجنة الشباب.

وأكد أن المحلية تعول كثيرا علي طاقات الشباب والمقاومة الشعبية علي مستوي محلية دنقلا في دعم وإسناد متضررى الأمطار والسيول خاصة بوحدة الحفير الادارية بدوره أكد مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الشمالية إستعداد الصندوق وتعاونه مع لجنة الشباب لتنفيذ برامجها وخططها الصحية للمتأثرين بالامطار والسيول.

مشيرا الي أن الصندوق ساهم خلال الفترة الماضية في القوافل الصحية التي سيرتها الهيئة الشبابية لدعم وإسناد القوات المسلحة لمحليات دنقلا ودلقو والقولد، فيما أشار رئيس لجنة الشباب باللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية الاستاذ مزمل هاشم إدريس الي تكوين غرفة طوارئ علي مستوي اللجنة وتشكيل فريق الإستجابة السريعة من 70 كادرا طبيا في مختلف التخصصات الطبية وتسيير قوافل طبية لوحدة الحفير الادارية بمحلية دنقلا ومحليتي مروي وحلفا .

وأعلن عن إنطلاق القوافل الطبية إعتبارا من يوم غد الثلاثاء لتقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المتكاملة والمعمل والصيدلية والتثقيف الصحي للمتأثرين بالامطار والسيول بوحدة الحفير الادارية تليها مباشرة قوافل طبية للمتضررين بمحليتي مروي وحلفا يوم الخميس المقبل.