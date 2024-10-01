القوات المسلحة والقوة المشتركة تصد هجومًا لمليشيا الدعم السريع على مدينة كلبس بغرب دارفور وتكبدها خسائر فادحة

تصريح

تمكنت قواتكم المسلحة و القوة المشتركة والمستنفرين صباح اليوم الاثنين من صد هجوم شنّته مليشيا الدعم السريع على كلبس بولاية غرب دار فور وتدمير

حيث تصدت قواتكم الباسلة للقوة المعتدية في منطقة جبل اووم في معركة ضارية تمكنت من خلالها قواتكم من كسر شوكة العدو والحاق هزيمة نكراء به وقتل قائد القوات المعتدية ونائبه وتدمير عدد ١٤ سيارة قتالية وقتل العشرات من جنود المليشيا والمرتزقة وقامت قواتكم بتأمين كافة القرى والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الانتصارات بالتزامن مع الانفتاح الشامل والانتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين في جبهات القتال المختلفة لتحرير البلاد من دنس التمرد والارتزاق

اتقدم بالتهنئة للجنود البواسل الذين قدموا اروع البطولات من مناطق جبل مون وابوسروج وبير سليبا ودار مقطاع وجرجيرة وعموم مناطق ولاية غرب دارفور والذين سطروا ملاحم بطولية وقاتلوا بضراوة مقدمين الغالي والنفيس للزود عن تراب الوطن

ونعدكم ان الزحف سيتواصل حتى تحرير اخر شبر من البلاد.

عوض نور عشر

قائد قطاع غرب دارفور حركة العدل والمساواة وعضو هيئة القيادة بالقوة المشتركة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤