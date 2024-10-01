197 إصابة جديدة من 3ولايات الوضع الوبائي للكوليرا بالبلاد

استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه الراتب اليوم الاثنين بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، الوضع الوبائي بالبلاد جراء وباء الكوليرا والتدخلات المنفذة.

وكشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا،عن تسجيل 197 إصابة جديدة من 3ولايات، ومنها 8 حالات وفاة، فمن كسلا 109 إصابة ومنها حالتي وفاة،القضارف 58 إصابة ومنها 6 حالات وفاة، والنيل الأبيض 30 إصابة. ليرتفع تراكمي الإصابات في 60 محلية من 10ولايات إلى 17،649 إصابة ،ومنها 543 وفاة.

واشار تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، إلى تنفيذ العديد من الأنشطة والتدخلات في إطار مكافحة الكوليرا، ومنها توزيع الكلور، الرقابة على الاغذية والاصحاح بعدد من الولايات، منوها إلى المخزون من الكلور والكميات المستهلكة والحاجة منه.

فيما نوه تقرير تعزيز الصحة، إلى تدخلات للتوعية عبر الزيارات المنزلية، الحوارات المجتمعية، والرسائل بأجهزة الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، في عدة ولايات.

وقطع تقرير الخريف، بعدم وجود بلاغات جديدة، ليستمر الحال كما هو بتأثر 11 ولاية ومنها 54 محلية في 907منطقة بتضرر 83،609اسرة، و401،046 فردا.