الكباشي.. الجيش ما زال يملك زمام الأمور وسترون متغيرات على الأرض لصالح الدولة والمواطن قريباً

الفريق أول شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش عضو مجلس السيادة للوفد الإعلامي السوداني المصري

الجيش ما زال يملك زمام الأمور وسترون متغيرات على الأرض لصالح الدولة والمواطن قريباً.

رفضنا مخاطبة الوزير بلينكن للرئيس البرهان بالجنرال البرهان – القوات المسلحة ، وتمسكنا بوفد يمثل الحكومة وليس الجيش.

المواطن يريد فعل على الأرض وليس كلام وهذا من حقه ونبشره بالقادم

نرفض توسعة منبر جدة ولا نريد وسطاء جدد غير السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الافريقي كما كان الحال في جدة

امريكا تراوغ ونحن نريد اتفاق سلام عادل يحقق مطلوبات الشعب ويضمن تعويضه على الضرر الكبير الذي تعرض له

الرئيس البرهان أبلغ محمد بن زايد بأن الإمارات تدعم المليشيا عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً وعليهم التوقف عن الدعم ، وبن زايد وعد بالرد على الاتهامات

إذا لم تتحقق مطالب الشعب ، سنستمر في الحرب

تمريكا غير حريصة على تنفيذ اتفاق جدة وليس هناك جهة تستطيع أن تملي علينا قرار

لدينا رؤية واضحة لتنفيذ إعلان جدة ولن نشارك في جنيف بوضعها الحالي إلا لمناقشة تطبيق مقررات جدة وفق مواقيت زمنية محددة.

أركان الدولة ثابتة والفاشر لن تسقط بإذن الله.