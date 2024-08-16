قالت الخارجية السعودية بأننا نرحب بقرار مجلس السيادة السوداني بفتح معبر “إدري” لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور ⁧. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية: نرحب بفتح معبر “إدري” لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور ⁧‫ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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