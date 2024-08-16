دنيا سمير غانم تحتفي باللوحات الساخرة لوالدها في الملتقى الدولي للكاريكاتير

عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالاحتفاء الكبير بوالدها في الدورة الثامنة للملتقى الدولي للكاريكاتير المنعقد حاليا بالقاهرة.
وكانت “بوابة الأهرام” قد انفردت بكشف لوحات المعرض قبل افتتاحه يوم الإثنين الماضي.
وقالت دنيا في منشور لها عبر انستجرام أرفقته ب٢٠ لوحة ساخرة لوالدها من الملتقى: “لقطات رائعة من ملتقى الكاريكاتير لرسامين وفنانين من جميع انحاء العالم، شكرا لكل القائمين على الملتقى، ودائما هافضل فخورة اني ابنة النجم العظيم سمير غانم، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويديم محبة الناس ليك”.
يذكر أن الملتقى يواصل فعالياته حتى ٢٢ أغسطس الجاري في متحف محمود مختار بالجزيرة.
بوابة الأهرام
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