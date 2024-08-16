• حديقة الدندر من أكبر محميات أفريقيا ذات التنوع الإحيائي .. وهي واحدة من عشر محميات عالمية مصنّفة من محميات المحيط الحيوي لاحتوائها علي أندر سلالات الحيوانات والطيور في العالم من بينها27 نوعاً من الثديات وأكثر من مئتين نوع من الطيور و32 نوعاً من الأسماك وأنواع أخري من الحيوانات والزواحف

• تضم حديقة الدندر 48 نوعاً من الأشجار و64 نوعاً من النباتات الأخري ..

• حديقة الدندر أُنشئت في العام 1935 .. وطيلة هذه السنوات ظلت قبلة للسياح والمختصين والزائرين من كل أنحاء العالم ..

• هذه الأيام أدخلت مليشيا التمرد عصابات التخريب إلي داخل حديقة الدندر .. والحصيلة قتل المئات من أنواع الحيوانات والطيور النادرة ..

• الذين قتلوا ويقتلون النفس التي حرّمها الله لن يتوانوا .. ولن يتأخروا في قتل الحيوانات والطيور النادرة .. وسيحرقون أشجار ونباتات أكبر المحميات الحيوية في العالم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد