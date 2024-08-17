بيان من وزارة الخارجية بشأن مذبحة قرية جلنقي بولاية سنار

وزارة الخارجية السودانية

بينما تتواصل ما تسمى محادثات جنيف بمشاركة مليشيا الجنجويد، تكشفت تفاصيل مذبحة بشعة ارتكبتها المليشيا الإرهابية في قرية جلنقي بولاية سنار في العاشر من هذا الشهر بلغ عدد ضحايا المذبحة حوالي 85 شهيدا، و153 مصابا، ومن ضمن الشهداء أطفال من طلاب خلاوي القرآن بالمنطقة. وترفض المليشيا حتى الآن السماح لذوي الشهداء بدفنهم.

ارتكبت المليشيا هذه المذبحة الشنيعة، بعد أن فتحت النار بكثافة عشوائيا على سكان القرية العزل عقابا لهم على مقاومتهم اختطاف عدد من فتيات القرية والاعتداء عليهن جنسيا بواسطة عناصر المليشيا هذا مع العلم بأن القرية ظلت تتعرض لاعتداءات المليشيا منذ الشهر الماضي حيث نهبت كل ما له قيمة من ممتلكات أهل القرية وعرضت مواطنيها لأسوأ معاملة .

نطالب المجتمع الدولي، خاصة من يجتمعون الآن في جنيف ويتحدثون عن مفاوضات سلام مع المليشيا، بإدانة هذه الجريمة الإرهابية، واتخاذ ما يلزم نحو معاملةمليشيا ال دقلو بصفتها تنظيما إرهابيا ومسؤولا عن جرائم ضد الإنسانية.