التحالف الديمقراطي يدعو الوسيط الأمريكي والسعودي والسويسري الى أن يحمل الدعم السريع إصدار قرار مشابه

يرحب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بقرار مجلس السيادة يوم الخميس بفتح مسار لعبور المساعدات الإنسانية الى دارفور عبر معبر ادري ، ويطالب في الوقت نفسه بان يتم فتح مسار (مدني – كوستي – الابيض- الدلنج -كادقلي – النهود) من قبل ميلشيا الدعم السريع للسماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في ولايات جنوب وغرب وشمال كردفان .

ياتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من مجاعة حقيقية تسببت في حالات سوء التغذية ووفيات في مناطق جبال النوبة.

ان التحالف الديمقراطي يتابع على مدار اليوم احوال المواطنين في هذه المناطق ويدعو الوسيط الأمريكي والسعودي والسويسري الى ان يحمل الدعم السريع إصدار قرار مشابه خلال اليوم بهذا الصدد ، حيث لا تتجزأ الانسانية ولا يجب أن يكون هناك تمييز في توزيع العون الانساني وغوث المواطنين ، وبنفس روح ترحيبهم لبيان مجلس السيادة بالأمس نطالبهم بضرورة حملهم لإصدار قرار مماثل .