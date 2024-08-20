والى القضارف يشهد فعاليات ضرب النار للمستنفرين بدروة الشميلياب بالولاية

شهد والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن احمد بدروة الشميلياب صباح الاثنين فعاليات ضرب النار لمنسوبى دورتي القناصة والعمل الخاص من مستنفرى الولاية بحضور اعضاء حكومة ولجنة امن الولاية. وجدد الوالى المكلف لدى مخاطبته فعاليات التخريج اهمية الاستمرار فى التدريب باعتباره مرتكزا اساسيا من مرتكزات العمل العسكرى داعيا الى الاعداد الجيد للمستنفرين وهم ينخرطون مع القوات المسلحة والاجهزة النظامية والقوات المساندة للدفاع عن الولاية والبلاد ضد القوات المتمردة. مشيدا بتدافع اهل القضارف واسنادهم للقوات المسلحة والذي جسد شعار جيش واحد شعب واحد. سونا

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