«الداخلية»: مصرع هارب من المؤبد عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الداخلية المصرية

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة الإجرامية مصرعه، تبين أنه هارب من تنفيذ عقوبة السجن المؤبد من سجن وادى النطرون، إبان أحداث يناير 2011 لاتجاره في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، وذلك عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بأسيوط.

قالت الداخلية في بيان مساء الاثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام) عنصر إجرامى شديد الخطورة «هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل»- سبق إتهامه في 24 قضية ما بين سلاح نارى، ومخدرات، قتل، سرقة،و تصنيع أسلحة خطف ومحكوم عليه في عدد 7 جنايات أبرزها سلاح ومخدرات وإكراه على توقيع وتهديد وقتل بـ 4 أحكام بالسجن المؤبد والسجن 22 سنة بمزاولة نشاط إجرامى في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخدًا من منزل كائن بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط مكانًا لتخزين الأسلحة النارية والمواد المخدرة».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه.. وعُثر بحوزته على رشاش جرينوف و13بندقية آلية و17 بندقية خرطوش وطبنجة و30 فرد محلى و21 خزينة سلاح نارى، وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة و3 قنبلة يدوية و50 كيلو جرام لمخدر البانجو، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم