مؤتمر خريجي شعب البجا يدعو لتقديم المساعدات لمناطق القاش واروما

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-03-11 22:40:49Z | | ÿZìÿ[ìÿcæÿpÜX نظم مؤتمر خريجي شعب البجا اليوم مؤتمرا صحفيا بداره حول تداعيات فيضان نهر القاش والسيول التى اجتاحت محلية اروما وضواحيها وما احدثه من ضرر على المواطنين بالمنطقة جراء انقطاع الطرق وتهدم المنازل وتقديرات حجم المساعدات الانسانية المطلوبة للمتأثرين. وناشد الاستاذ محمد كرار أحمد مسؤول قطاع العلاقات للخارجية والمنظمات بالمؤتمر الجهات والمنظمات والمجتمع المدني لتقديم المساعدات العاجلة للمناطق المتاثرة جراء السيول والفيضانات لإنقاذ المواطنين المحاصرين فى القاش والذين يفتقدون الغذاء والدواء. واعرب كرار عن تقديره لتكاتف الجهود الشعبية في ولايتي البحر الأحمر وكسلا في تقديم الاحتياجات العاجلة للمواطنين في المناطق المتضررة. وثمن استجابة منظمة الهلال الأحمر السودانى والتي أبدت استعدادها لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين ، معلنا عن تنظيم مؤتمر خريجى شعب البجا لقافلة مساعدات متوجهة إلى المناطق المتضررة بمحلية اروما. من جانبه قال الاستاذ محمد البدرى ممثل المكتب التنفيذي لمؤتمر خريجى شعب البجا أنه تم الوقوف على المتضررين بمحلية اروما بنهر القاش جراء السيول والفيضانات وإن عدد المتضررين بلغ ٧ ألاف أسرة وهم فى حاجه عاجلة لمواد غذائية وأدوية ومشمعات وخيام وناموسيات. سونا

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