تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحيته الفنانة إنصاف مدني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت ملكة الدلوكة بالسخرية من العروس التي غنت لها في ليلة فرحها. وسخرت إنصاف مدني, من العروس بنظرات مضحكة وكانت العروس قد تفعل في الرقص أثناء تقديم المطربة وصلتها الغنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بنظرات مضحكة الفنانة إنصاف مدني تسخر من عروس سودانية قدمت فواصل من الرقص المثير في ليلة فرحها على أنغام إحدى أغنياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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