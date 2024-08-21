إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم وفد من العلماء والدعاة وتطرق اللقاء لمجمل الأوضاع بالبلاد.

وقال د.طه عابدين عضو الوفد في تصريح صحفي أن وفد العلماء نقل لرئيس مجلس السيادة شكر وتقدير الشعب السوداني لسيادته على موقفه القوي والثابت تجاه قضايا الشعب، وقيادته الحكيمة لقوات الشعب المسلحة والقوات المساندة لها من المستنفرين والمقاومة الشعبية . وأشاد طه بانتصارات القوات المسلحة في محاور القتال المختلفة مؤكداً أن الائمة والدعاة والعلماء يقفون مع الجيش في معركة الكرامة مبيناً أن الوفد قدم خلال اللقاء رؤية للمساهمة في معالجة بعض القضايا السياسية والإقتصادية والأمنية وذلك في إطار عملية الإصلاح لما بعد الحرب. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي وفد من العلماء والدعاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.