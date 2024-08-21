أبرزها عتبات البهجة.. كيف تناولت الأعمال الفنية مخاطر الإنترنت في سن المراهقة؟

تميزت الدراما المصرية على مدار عقود طويلة بتناول القضايا الاجتماعية الشائكة، إذ إنّها من أكثر الأنشطة الإنسانية، التي تلفت انتباه الجمهور وتستحوذ على اهتمامه، فالدراما تعد محاكاة لفعل إنساني.

في السنوات الأخيرة، ظهرت مخاطر عديدة لاستخدام الإنترنت الذي أصبح بلا حدود، ورغم المزايا الكثيرة والأهداف الجيدة له، فإن مخاطره تفوقت على منافعه، وأصبح يشكل تهديدًا لأجيال كثيرة من الشباب والأطفال، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته المتعددة والمغريات التي يجدها المستخدمون، ومع الانفتاح الكبير لها دون ضوابط محددة.

وفي التقرير التالي، يرصد «الوطن» أبرز الأعمال الفنية التي ناقشت خطر الإنترنت على الأطفال والشباب في سن المراهقة.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من أحدث الأعمال الدرامية التي تناولت مخاطر الإنترنت، مسلسل «عتبات البهجة» للنجم القدير يحيى الفخراني، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

سلط مسلسل «عتبات البهجة» الضوء على الإنترنت المظلم، المعروف بـ«الدارك ويب»، والنشاط الإجرامي الذي يحدث من خلاله، في إطار درامي تضمن 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم صلاح عبدالله، جومانا مراد، خالد شباط، هنادي مهنا، وآخرون.

كما ناقش مسلسل «كامل العدد +1»، بطولة الفنانة دينا الشربيني، وشريف سلامة، أضرار ومخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة للأطفال، واستعرض خلال الأحداث الأزمة التي تعرضت لها ابنة بطلا العمل خلال الأحداث بسبب موقع «تيك توك»، إذ تطور الأمر لصدور قرار بحبسها وتورطها في قضية كبري، دون أن تدرك ولا يكون لها دخل بها، وأنه جرى استغلالها من قبل آخرين لتحقيق مكاسبهم، وتكون هي «الضحية».

وشارك في بطولة مسلسل كامل العدد +1، عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، وآخرون.

مسلسل صوت وصورة

وتناول مسلسل «صوت وصورة» في موسم «الأوف سيزون» الماضي بطولة الفنانة حنان مطاوع، مدى مخاطر الإنترنت وجرائم مواقع التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة، وكيف تؤثر عليهم بالسلب وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة.

وشارك في بطولة مسلسل صوت وصورة، عدد كبير من الفنانين، بينهم حنان مطاوع، صدقي صخر، وليد فواز، وآخرون.

الوطن نيوز