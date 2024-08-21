• أمام نفرة الرياضيين عصر اليوم بإستاد بورتسودان أطلق الفريق مالك عقار أكثر من رصاصة .. في أكثر من اتجاه ..

• جزم عقار بأن حرب الشعب والجيش السوداني إنتهت عملياً وهنالك مؤشرات واضحة علي ذلك كما قال ..

• عقار بدا واثقاً من قوله .. قال إنه وفي مدة وجيزة حددها بشهر سيتم فتح الشوارع التي تحتلها مليشيات التمرد ..

• نائب رئيس مجلس السيادة سرد تفاصيل سابقت آذان صلاة المغرب ..قال دخلنا في حديث صريح مع الأمريكان حول مفاوضات جنيف ورفضنا إملاءاتهم وشروطهم وسنرسل لهم وفد الحكومة بعد غدٍ لمقابلتهم في القاهرة وبعدها سندرس الخطوة القادمة وسخر من الشائعات التي سارت بخبر إرسال وفد يمثل الجيش في مفاوضات جنيف ..

• طغي الحديث السياسي للفريق عقار علي نفرة الرياضيين والتي جاءت من حيث الحضور الجماهيري أقل بكثير مما كان متوقعاً .. وبدا واضحاً تباعد خطوط اللعب في التنظيم والحشد للمناسبة ..

• ومن جهة أخري كان تبرع نائب رئيس مجلس السيادة لفريق الناشئين أقلّ كثيراً مما كان متوقعاً .. ومعالجة الخلل في التبرع القليل من الفريق عقار يمكن جبره بدعم سخي من مجلس السيادة .. معارك الرياضة في الخارج تلعب دوراً مؤثراً في تأكيد سيادة السودان وأن مليشيا التمرد مهما فعلت فلن تسكت أفراح الرياضيين .. وهدير المدرجات ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد