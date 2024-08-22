ضوابط حكومية مشددة لمعالجة التكدس بمعبري أشكيت وأرقين

وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باصدار ضوابط مشددة لمعالجة تكدس البضائع الحالي بمعبري أشكيت وأرقين ووضع حلول جذرية لمعالجة مشكلة التكدس بما يمنع تكرارها مستقبلاً.

ووجه د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي-في الاجتماع الموسع بالوزارة اليوم بمشاركة كآفة الاطراف الحكومية المعنية – بإصدار منشور واضح وملزم يشمل الضوابط الأساسية المنظمة لحركة الصادرات والواردات بالمعبرين وتشديد الإجراءات المصرفية اللازمة لتنظيمها بهدف ضمان دخول عائدات الصادر في النظام المصرفي وضبط الاستيراد بالإجراءات المصرفية وضمان استيفاء الواردات لكافة الشروط الملزمة لدخولها وفق إحتياجات البلاد مع تفعيل آليات حماية السوق المحلي من الإغراق .

وتم الاتفاق في الاجتماع الذي انعقد بمشاركة الأمين العام لمجلس السيادة ،، وزير الصناعة والتجارة .، محافظ بنك السودان ، وكيل التخطيط بوزارة المالية ، والجهات الحكومية المعنية كآفة – على تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية للمعالجة الميدانية لمشكلة التكدس بالمعبرين وفقاً لقانون الجمارك على أن يتم تفريغ البضائع خلال شهر واحد من مباشرة فريق العمل لمهامه .

كما تم الاتفاق على ضبط النظام الإداري والفني بالمعبرين وتزويده بالكوادر البشرية المختصة بغرض المعالجة الجذرية لمشكلة التكدس وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .

سونا