التحالف الديمقراطي: بعد عودته إلى البلاد، رئيس المكتب القيادي يعقد اجتماعاً مع هياكل التحالف في بورتسودان ويقدم تنويراً شاملاً حول الراهن السياسي

عقد رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الرفيق مبارك أردول اجتماعاً مهماً اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024م ضم الهياكل المختلفة للتحالف؛ قدم من خلاله تنويراً شاملاً حول الراهن السياسي، واللقاءات الخارجية التي شارك فيها وفد التحالف الديمقراطي في كلٍّ من سويسرا، ومؤتمر أديس أبابا، ولقاء المبعوث الأميركي توم بيرييلو، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع مؤسسات دولية وقوى سياسية تسعى لمعالجة الأزمة في السودان.
الاجتماع أكد على دعم كل المبادرات والمساعي الدولية لإنهاء القتال في السودان ووقف الحرب استناداً على مخرجات منبر جدة، كما حي الاجتماع نضالات الشعب السوداني، والقوات المسلحة، والقوات المساندة لها من القوة المشتركة، والقوات النظامية والأمنية والمستنفرين، وأشاد بتقدم العمليات العسكرية في محاور القتال المختلفة، مجدداً الدعوة للشعب السوداني من أجل الاصطفاف خلف قواته المسلحة السودانية للقضاء على الميليشيا المتمردة وحلفائها؛ ودعم مؤسسات الدولة الشرعية؛ كما أكد الاجتماع على ضرورة وحدة القوى السياسية والاجتماعية، والبحث عن حلول للمساهمة في إيقاف الحرب وبناء السلام والاستقرار.
ناقش الاجتماع الموقف الإنساني في البلاد، واستمع إلى تقرير اللجنة الإنسانية، كما وقف على ضرورة المساهمة والضغط على الميليشيا المتمردة من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الفاعلة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في ولاية جنوب كردفان، إقليم جبال النوبة وعموم ولايات كردفان ودارفور والجزيرة وإقليم النيل الأزرق، والمناطق الأخرى المتأثرة.
أمن الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق 16/9/2024 بين السيد رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان فخامه الرئيس سلفاكير ميارديت، فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان عبر مطار جوبا الدولي ونادى الاجتماع بالإسراع في ذلك.
اطلع الاجتماع على خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأشاد بالنقاط التي وردت فيه والمتعلقة بقيام القوات المسلحة بواجبها في حماية البلاد والتصدي للمهددات، وكذلك إعلانه الاستعداد لتسليم الحكم لحكومة مدنية، وكذلك إشارته باستعداده للتفاوض دون شروط مسبقة.
اشاد الاجتماع بالمبادرات المختلفة والمساعدات الإنسانية التي وصلت الي السودان من الدول الشقيقية قطر والكويت والسعودية وتركيا ومصر واشاد بالدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية في عقد لقاء القاهرة للقوى السياسية والمدنية، واكد على ضرورة المضي فيها ووقف الاجتماع على إستئناف النشاط السياسي للكتلة الديمقراطية وطالب تنظيمات الكتلة الديمقراطية بالمضي قدماً في قيادة الصف الوطني وتحديد خارطة طريق لعملية الحوار السوداني السوداني الذي يجمع القوى السياسية المختلفة للخروج الي بالبلاد الي بر الأمان.
حذيفة عبدالله
الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
27/ سبتمبر 2024م
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الديمقراطي: بعد عودته إلى البلاد، رئيس المكتب القيادي يعقد اجتماعاً مع هياكل التحالف في بورتسودان ويقدم تنويراً شاملاً حول الراهن السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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