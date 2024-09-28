التحالف الديمقراطي: بعد عودته إلى البلاد، رئيس المكتب القيادي يعقد اجتماعاً مع هياكل التحالف في بورتسودان ويقدم تنويراً شاملاً حول الراهن السياسي

عقد رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية الرفيق مبارك أردول اجتماعاً مهماً اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024م ضم الهياكل المختلفة للتحالف؛ قدم من خلاله تنويراً شاملاً حول الراهن السياسي، واللقاءات الخارجية التي شارك فيها وفد التحالف الديمقراطي في كلٍّ من سويسرا، ومؤتمر أديس أبابا، ولقاء المبعوث الأميركي توم بيرييلو، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع مؤسسات دولية وقوى سياسية تسعى لمعالجة الأزمة في السودان.

الاجتماع أكد على دعم كل المبادرات والمساعي الدولية لإنهاء القتال في السودان ووقف الحرب استناداً على مخرجات منبر جدة، كما حي الاجتماع نضالات الشعب السوداني، والقوات المسلحة، والقوات المساندة لها من القوة المشتركة، والقوات النظامية والأمنية والمستنفرين، وأشاد بتقدم العمليات العسكرية في محاور القتال المختلفة، مجدداً الدعوة للشعب السوداني من أجل الاصطفاف خلف قواته المسلحة السودانية للقضاء على الميليشيا المتمردة وحلفائها؛ ودعم مؤسسات الدولة الشرعية؛ كما أكد الاجتماع على ضرورة وحدة القوى السياسية والاجتماعية، والبحث عن حلول للمساهمة في إيقاف الحرب وبناء السلام والاستقرار.