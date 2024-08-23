أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر أن النائب العام الفاتح طيفور أكد قيام”ميليشيا” الدعم السريع بإطلاق سراح 19,481 نزيلاً من 39 سجناً، ما أدى إلى انتهاكات واسعة ضد المواطنين والأعيان المدنية. وشملت هذه الانتهاكات تجنيد الأطفال وقتل 4,500 طفل، بالإضافة إلى 216 حالة اغتصاب مؤكدة. وقال الناطق الرسمي إن عدد الدعاوى المرفوعة ضد قادة وأفراد “الميليشيا” بلغت 15,868 دعوى، وصَدَرت أوامر قبض بحق 16 سياسياً متعاوناً، فيما أُدين 79 من عناصر الدعم السريع والمتعاونين معهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السودانية.. مليشيا الدعم السريع اطلقت سراح 19 ألف سجين من 39 سجنن في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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