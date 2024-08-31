• البحث عن رئيس وزراء مهمة ليست عسيرة إذا تم تحديد المطلوب فعله من الحكومة القادمة ..
• لم تتم الإجابة بعد علي السؤال المركزي : ماذا تريد قيادة الجيش من الحكومة الجديدة .. وتحديداً ما المطلوب من رئيس الوزراء وماهي الضمانات التي ستُبِقي رئيس الوزراء الجديد داخل الصندوق الإداري ولايتطلع ليلعب دوراً خارجياً أو يشكل مركزاً ثانياً للسلطة بالسودان؟!
• الأرجح أن قيادة الجيش غير متحمسة في الوقت الراهن لتشكيل حكومة أو تعيين رئيس وزراء .. وعليه سيبقي الأمر علي ماهو عليه لحين قطع شوط متقدم جداً علي مسرح العمليات بالداخل أو تبلور محور خارجي قوي لدعم السودان دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً .. وحتي ذلك الحين سينتظر الذين يترقبون تعيينهم في مناصب وزارية طويلاً .. وأولهم الشخصية التي تلقت ضوءاً أخضراً من مقربين لتولي منصب رئيس الوزراء !!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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