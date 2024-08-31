• وعلي الباغي تدور الدوائر ..

• لم يهنأ من نهبوا عربات وممتلكات المواطنين وهرّبوها إلي مدن وولايات دارفور الكبري وظنوا أنهم سيكونون علي موعد مع الراحة والدِّعة ومفارقة الفلس وحياة الفقر والعَوز ..لكنهم كانوا علي موعد مع الجحيم ..

• منذ أيام تشهد مدينة نيالا حالات انفلات أمني غير مسبوقة .. نهب وسرقات وحوادث قتل لعدد من عصابات مليشيا التمرد .. والسبب سرقة عربات وممتلكات فارهة تم نهبها من أصحابها الحقيقين بمدن ولاية الخرطوم والجزيرة ..

• القتلة والنهابون مجموعات جريمة منظمة قادمة من دول الجوار الأفريقي .. تنهب وتسرق وتقوم بترحيل المسروقات إلي عاصمة ومدن وقري أفريقيا الوسطي وتشاد ودول العمق المجاور ..

• ومايحدث حالياً في نيالا يحدث داخل مدينة الضعين التي شهدت قبل أيام حادث قتل بشع لأحد عتاولة النهابين والذي سرق وقتل وأحضر إلي الضعين مئات العربات الجديدة وظل يحتفظ بصناديق ذهب محكمة الإغلاق تم نهبها صباح يوم مقتله البشع داخل مدينة الضعين ..

• ومايحدث في الضعين حدث ويحدث حالياً داخل مدينة مليط التي تشهد منذ يومين حوادث قتل مروعة حصدت حتي عصر اليوم العشرات من عناصر مليشيا التمرد السريع ..

• وتمتد ألسنة اللهيب إلي كتم وكبكابية والجنينة .. وستتواصل حوادث النهب والسرقة وسيشرب المغتصبون من الكأس التي سقوا منها الأبرياء وأصحاب الممتلكات والعربات التي شادوها من ليل الأسي ومر الذكريات .. فكيف يهنأ بها القتلة والمجرمون ..

• لن يذوقوا راحة اقتلوعها من قلوب وأعين لاتزال أكفها مرفوعة إلي السماء ..

• وليس بين السماء ودعوة المظلوم حجاب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد