شنت الناشطة السودانية الشهيرة كوثر عبد الله, هجوماً عنيفاً على عروس السوشيال ميديا الضجة ثريا عبد القادر. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد خرجت الناشطة الشهيرة باسم “ماما كوكي” في بث مباشر على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وردت الناشطة على تعليق لخبيرة التجميل ثريا عبد القادر, والتي كانت قد أشعلت مواقع التواصل بحفل زفافها الذي تم مؤخراً. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد وصفت ماما كوكي, ثريا عبد القادر بالسنفورة والفرحانة وقالت: (بركة الفكيتي بورتك وبقيتي تسلي لسانك في الناس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشطة الشهيرة ماما كوكي تشن هجوماً عنيفاً على عروس السوشيال ميديا الضجة ثريا عبد القادر: (سنفورة وفرحانة وبركة الفكيتي البورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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