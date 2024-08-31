اردول: ندعم ونقف ونتضامن إلى جانب أهلنا في الولاية الشمالية ونهر النيل الذين تأثروا بالفيضانات والسيول

ندعم ونقف ونتضامن إلى جانب أهلنا في منطقة مساوي و(قوز قرافي ومروي وكورتي واوسلي والقرير وحي الشاطي والسوق وقوز هندي والدوم وكريمة ..الخ) بالولاية الشمالية ونهر النيل الذين تأثروا بالفيضانات والسيول، لقد شهدنا الدمار الذي خلفه السيل من انهيار للمنازل وجرف للطرق مما تسبب في خسارة أرواح وممتلكات. ندعو الجميع للوقوف وتقديم المساعدة للمتضررين، ونخص بالمناشدة للحكومة والمنظمات والخيرين بذلك حتى يتجاوزوا هذه المحنة…

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