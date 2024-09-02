دراسة تؤكد العلاقة بين الدهون وأمراض القلب

كشفت دراسة أمريكية، استمرت 30 عاماً، عن علاقة قوية بين مستويات الدهون في الدم ومؤشر الالتهاب في الجسم والإصابة بأمراض القلب لدى النساء. وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من الكوليسترول الضار والبروتين الدهني ومستويات مرتفعة من البروتين التفاعلي C، أكثر عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية. صحيفة البيان

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