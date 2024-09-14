مذكرة تفاهم بين السودان وروسيا في مجال الثقافة

روسيا والسودان وقع السيد وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر والسيدة اوليقا لوبيموفا وزيرة الثقافة بجهورية روسيا الاتحادية على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة وتضمنت المذكرة التعاون في مجالات : تنظيم المعارض والمؤتمرات وأنشطة المتاحف والموسيقى والمسرح والفولكلور وتبادل الخبراء في مجال ترميم الآثار وحمايتها والترويج الآثاري وتبادل الخبراء في مجال مؤسسات التعليم والتدريب الثقافي والمكتبات والملكية الفكرية ومهرجانات الأفلام السينمائية ودعم وتطوير إبداع الأطفال بالاضافة الى تبادل الوفود الرسمية في مجالات الثقافة عموما. سونا

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