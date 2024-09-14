شبكة أطباء السودان: مقتل استشاري النساء والتوليد خالد النور داخل منزله بسنجة

مدينة سنجة قالت شبكة أطباء السودان بمقتل استشاري النساء والتوليد خالد النور داخل منزله بسنجة بواسطة قوة تابعة للدعم السريع عقب الاعتداء عليه بغرض السرقة والنهب. الجزيرة – السودان

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