ليفربول يسقط أمام فريق لأول مرة منذ 55 عاما

مني فريق ليفربول بهزيمة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه المتواضع نوتنغهام فورست (0-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدين نادي نوتنغهام فورست بالفضل في انتصاره التاريخي لمهاجمه كالوم هودسون أودوي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 72 من عمر المباراة على ملعب “أنفيلد”.
ومني فريق ليفربول بهذه الهزيمة المؤثرة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة أيضا.
بينما حقق نادي نوتنغهام فورست أول انتصار له على “الريدز” منذ 55 عاما، وتقدم من المركز التاسع إلى الرابع على سلم الترتيب حتى الآن، برصيد 8 نقاط.
المصدر: RT
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