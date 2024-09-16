بالصور.. شاهد تغريدات نجمات السوشيال ميديا بعد مباريات القمة الأفريقية.. فاطمة الصادق تشيد وعائشة الماجدي تتغزل وحنان حسن تسخر من المريخ “ناس اتنين بيها صاعدين وناس اتنين بيها طايرين”

خاض قطبي الكرة السودانية الهلال, والمريخ, جولات الذهاب لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وصدم المريخ الذي لعب أولاً أنصاره بتفريطه في فوز مهم على حساب الجيش الملكي المغربي, في المباراة التي احتضنها ملعب جوبا بجنوب السودان.

وكان المريخ قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل, ليتفاجأ جمهوره بتراجع كبير للأحمر كلفه هدفين لتنتهي المباراة بهدفين لكل ويصعب المريخ مهمته في مباراة الإياب بالمغرب.

في الجانب الآخر عاد القطب الثاني للقمة السودانية الهلال, بنتيجة إيجابية من ساحل العاج بتعادله بهدفين لكل أمام مضيفه سان بيدرو.

محرر موقع النيلين رصد تفاعل نجوم ونجمات السوشيال ميديا مع نتائج القمة السودانية في دوري أبطال أفريقيا.

الصحفية والإعلامية الشهيرة ومديرة قناة البلد الفضائية والمنسق الإعلامي السابق لنادي الهلال فاطمة الصادق, كتبت بعد مباراة الهلال مشيدة بالنتيجة (من غيرنا) مع إيموشن قلب أخضر.

أما زميلتها الصحفية الشهيرة عائشة الماجدي, المعروفة بتشجيعها لنادي الهلال غردت عبر حسابها الرسمي والمتابع على فيسبوك (هلال الفرح).

أما الناشطة الشهيرة والعضو البارز بقوى الحرية والتغيير الأستاذة حنان حسن, كتبت مشيدة بالنتيجة التي حققها الهلال وساخرة من تعادل المريخ, حيث نشرت صورة لها بالثوب الأزرق وكتبت في تغريدتها: (ناس اتنين بيها صاعدين وناس اتنين بيها طايرين.. يا أخوانا أحب هلال الملايين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)