مي عمر تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني “إش إش”

مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني 2025 “إش إش”.

وقالت مي عمر في لقاء مع “عرب وود”: “مسلسل “إش إش” حلو أوي الحمد لله مكتوب كويس أوي أوي صورنا نسبة كبيرة منه لما بتصورلي وتشوفي الأجواء والمشاهد بتبقي عارفة أكتر الدنيا رايحة فين، إن شاء الله يعجب الناس لحد دلوقتي هو أحسن من “نعمة الأفوكاتو”.

وتابعت مي عمر: “مسلسل صعب شخصية صعبة مش سهلة، إني أعمل شخصية رقاصة مش سهلة وهي بعيدة جدا عني وعن شخصيتي تحدي كبير بس أنا حبيتها أوي”.

مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا، تأليف وإخراج محمد سامي.

بوابة الأهرام