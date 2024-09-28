أبهرت تيكتوكر مصرية شهيرة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت التيكتوكر المصرية هديل مرعي, في مقطع فيديو وهي تتحدث الدارجية السودانية بطلاقة. حيث قامت مرعي, بتقليد الأم السودانية وشكواها من طلبات أبنتها المتكررة من أكل المطاعم بدلاً من الطبخ داخل المنزل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد عبر الكثير منهم عن انبهاره بطريقة التيكتوكر المصرية, في التحدث بالدارجية السودانية رغم صعوبتها. حيث كتب أحد المعلقين على المقطع: (تتكلم سوداني أحسن من السودانيين), وكتب آخر: (أعطوها الجنسية السودانية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تيكتوكر مصرية تبهر جمهور مواقع التواصل بإجادتها التحدث الدارجية السودانية بطلاقة ومتابعيها: (تتكلم سوداني أحسن من السودانيين أعطوها الجنسية السودانية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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