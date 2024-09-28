موعد طرح فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي في السينمات

تنتظر الفنانة منة شلبي عرض فيلمها الجديد «الهوى سلطان»، في دور العرض السينمائية، وذلك في منتصف أكتوبر المقبل.

وفيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، إنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي.

تدور أحداث فيلم «الهوى سلطان» في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، يناقش العلاقاتت العاطفية والحب بين الاصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى على.

«الهوى سلطان» يعتبر هو العمل السينمائى الثانى الذي يجمع داود ومنة شلبى بعد تعاونهما في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» للمخرج يسري نصر الله.

المصري اليوم