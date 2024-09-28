خالد عمر قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوسداني خالد عمر بأن تفتيت بلادنا صار الآن أقرب من أي وقت مضى وهناك أيادي داخلية وخارجية كثيرة تعمل على تحقيق ذلك. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر خالد عمر: تفتيت بلادنا صار الآن أقرب من أي وقت مضى وهناك أيادي داخلية وخارجية كثيرة تعمل على تحقيق ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.