شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر ذكاءً من البشر بحلول 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت فكرة تفوق الذكاء الاصطناعي (AI) على الذكاء البشري موضوعًا للتكهنات والنقاش المكثف بين خبراء التكنولوجيا والعلماء والمستقبليين لعقود من الزمن، ومع ذلك، فقد اشتد النقاش حول كيفية حلول الذكاء الاصطناعي محل البشر منذ إطلاق ChatGPT، وهو برنامج الدردشة الآلي المولد للذكاء الاصطناعي من OpenAI.

وبسبب إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تخوض شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل، وميتا، وأمازون، وحتى مايكروسوفت حاليًا سباقًا ساخنًا لبناء نماذج لغوية خاصة بها وتحسين منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وبالنظر إلى هذا التقدم السريع، يعتقد إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، أن الجدول الزمني الذي سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر ليس بعيدًا، وفي الواقع، فهو يدعي أن الذكاء الاصطناعي سوف يتجاوز ذكاء الجنس البشري بأكمله بحلول نهاية عام 2029.

ويأتي اعتقاد ماسك في أعقاب مناقشة حديثة بين المذيع جو روجان والمستقبلي الشهير راي كورزويل، حيث أكد كورزويل أن الذكاء الاصطناعي سيحقق مستوى ذكاء الإنسان بحلول عام 2029، وكان كورزويل يقوم بتحليل النمو الهائل للتكنولوجيا، وخاصة في الذكاء الاصطناعي، وبناءً على تحليله، توقع أن البشر يتقدمون بسرعة في القوة الحسابية، والتطور الخوارزمي، وقدرات معالجة البيانات، وبالتالي، فهو يعتقد أن هذه التطورات ستجعل حتماً أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطابق مع الذكاء البشري وتتفوق عليه في النهاية.

ويقول كورزويل إن الناس قد يتوقعون أن يستغرق الذكاء الاصطناعي 100 عام أخرى ليصبح أكثر ذكاءً من البشر، لكنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل إلى هذا الإنجاز في وقت أقرب، ربما خلال السنوات الخمس المقبلة - وهو توقع مشابه جدًا لتنبؤ إيلون ماسك، ومن المثير للاهتمام أن كورزويل تنبأ بهذا التقدم في الذكاء الاصطناعي منذ عام 1999.

ويقول كورزويل في البودكاست: "لم نصل إلى هذا الحد تمامًا، لكننا سنكون هناك، وبحلول عام 2029 سوف يضاهي أي شخص"، "أنا في الواقع أعتبر محافظًا، ويعتقد الناس أن ذلك سيحدث في العام المقبل أو العام الذي يليه.

وقد قلت ذلك بالفعل في عام 1999، قلت إننا سنطابق أي شخص بحلول عام 2029، لذا، لمدة 30 عامًا، اعتقد الناس أن هذا كان جنونًا تمامًا.. في الواقع، عقدت جامعة ستانفورد مؤتمرًا دعا فيه عدة مئات من الأشخاص من جميع أنحاء العالم للحديث عن توقعي، واعتقد الناس أن هذا سيحدث، ولكن ليس بحلول عام 2029. لقد اعتقدوا أن الأمر سيستغرق 100 عام.

ردًا على توقعات كورزويل، أكد ماسك، الذي غالبًا ما كان صريحًا بشأن المخاطر المحتملة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، على أن الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر ذكاءً من البشر هو أمر أقرب بكثير، ربما بحلول العام المقبل، وبحلول عام 2029، اقترح ماسك أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه فقط أن يضاهي الذكاء الجماعي لجميع البشر مجتمعين، بل من المحتمل أن يتجاوزه، وكتب ماسك في منشوره على تويتر (الآن X): "من المحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من أي إنسان في العام المقبل، وبحلول عام 2029، من المحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من جميع البشر مجتمعين".