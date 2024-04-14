تكنولوجيا: شاومي تطلق اثنان من المكبرات الصوتية بتقنية البلوتوث وتصميم مقاوم للماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن إطلاق اثنان من المكبرات الصوتية الجديدة للأسواق العالمية، على أن تتميز هذه الإصدارات بتصميم مقاوم للماء وتدعم الإتصال بتقنية البلوتوث.

قدمت شاومي مكبرات Xiaomi Sound Pocket وXiaomi Sound Outdoor الصوتية للأسواق العالمية، على أن يتوفر Xiaomi Sound Outdoor بألوان الأسود، والأحمر، والأزرق.

ويتميز المكبر الصوتي بتصميم قوي وبتجربة سلسة في التنقل، وأيضاً يدعم التخزين في الحقائب، كما يمكن تثبيت المكبر من خلال الأقدام المطاطية، كما تقدم شاومي شريط لحمل المكبر الصوتي.

أيضاً مع هذا الحجم الصغير للمكبر الصوتي يأتي بصوت قوي بقدرة 30 W، كما يأتي بمضخم صوتي مدمج، مع اثنان radiator، واثنان من السماعات الصغيرة.

ولقد طورت شاومي المكبر الصوتي بتصميم قوي يدعم مقاومة أعلى، حيث يأتي بمعايير IP67 في مقاومة الماء والغبار.

ويدعم “Xiaomi Sound Outdoor” تقنية البلوتوث 5.4 للإتصال السلس والسريع بالأجهزة، مع دعم ثبات الإتصال اللاسلكي، كما يأتي بأزار للتحكم في التشغيل، ويضم بطارية بقدرة 2600 mAh لعمر شحن 12 ساعة عند ضبط مستوى الصوتيات بنسبة 50%.

أيضاً يدعم هذا الإصدار الإتصال بمكبرات صوتية أخرى لدفع صوتيات بنظام ستريو، كما يمكن الإقتران حتى 100 وحدة من المكبرات الصوتية لنظام صوتيات أكبر.

ويأتي مكبر Xiaomi Sound Pocket بتصميم محكم صغير الحجم بأعلى جودة تصنيع، ويتوفر هذا الإصدار باللون الأسود، كما يقدم تجربة جيدة للإستخدام الشخصي.

أيضاً يدعم هذا الإصدار إنتاج صوتيات بقدرة 5W، ومقاومة الماء والغبار بمعايير IP67، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم خفيف، ويدعم عمر تشغيل يصل إلى 10 ساعات عند ضبط حجم الصوتيات بنسبة 40%.

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