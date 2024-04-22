بسبب سوء الأحوال الجوية .. تحذير من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث ستبدأ ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلالها، ليسود طقس حار على كافة أنحاء البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد طقس الساعات المقبلة، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وكشفت عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، ويرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعملان على رفع درجات الحرارة.

وحذرت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من حالة الطقس، منوهة عليهم اتخاذ التدابير اللازمة اعتبار من اليوم الذي يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق فى أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.