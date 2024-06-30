عصام عبد الفتاح: كلاتنبرج تلاعب بخطوط «الفار» ليثبت صحة هدف لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مفاجأة مدوية بشأن الفترة التي تولى خلالها الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن "هناك واقعة للحكم محمود عاشور، وهو مظلوم ولم يحكم أي مباراة في مصر منذ 8 أشهر ويتعرض لاضطهاد علني من لجنة الحكام الحالية".

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق: "كانت هناك مباراة للنادي الأهلي مع فاركو (في الثالث من أغسطس 2022 بالدوري المصري) وتم إلغاء هدف للأهلي بداعي التسلل.. كلاتنبرج، كان رئيسا للجنة الحكام وقتها وحاول التلاعب بخطوط تقنية الفيديو لإثبات صحة الهدف الملغي الذي سجله نجم الأهلي بيرسي تاو، ولكن قرار محمود عاشور، الذي كان يتواجد على تقنية الفار، كان صحيحا بإلغاء الهدف بداعي التسلل".

وتابع: "الكرة كانت تسللا، وكلاتنبرغ حاول بكل الطرق إظهار أن الهدف صحيح".

وانتقد عصام عبد الفتاح تجربة الاستعانة بحكام أجانب سابقين لتطوير منظومة التحكيم المصرية.