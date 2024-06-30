لإنقاذ المشاركة الإفريقية.. قرار عاجل من الكاف بشأن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل إنقاذ مشاركة الفارس الأبيض في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل والحصول على الرخصة الأفريقية.

ويعاني الزمالك من عقوبة إيقاف القيد في الوقت الحالي، بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، بالإضافة لمساعدي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وتمكن الزمالك من التتويج ببطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي وحسم التأهل للبطولة الموسم المقبل بصفته حاملا للقب.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك قوله إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر منح القلعة البيضاء مهلة جديدة لمدة 5 يوليو المقبل، لتوفيق أوضاعه وإنهاء قضايا اللاعبين الخاصة بالمستحقات المالية لحصوله على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولات الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي، تحرك بشكل رسمي، وتواصل مع محامي خالد بوطيب من أجل الوصول لاتفاق لجدول مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

وأضاف المصدر، أن الزمالك سوف يقوم بسداد مستحقات الثلاثي البرتغالي مساعدي فيريرا السابقين خلال ساعات، خاصة وأنها لا تتعدى 100 ألف دولار.

واختتم: "المجلس يعمل بكل جهد لإنهاء أزمة المستحقات قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي حتى يتمكن من المشاركة في البطولة الأفريقية الموسم المقبل."