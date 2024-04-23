القاهرة تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقال "القياتي"، إن البلاد تتعرض لمنخفض صحراوي وصل إلى صحراء ليبيا وستتحرك الكتل الهوائية وتصل للحدود الغربية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر بداية من الغد بكتل هوائية شديدة الحرارة، وبالتالي تتعرض لطقس شديد الحرارة على كافة انحاء الجمهورية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعات كبيرة صباحا ومساءا، ويُعد يوم الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، لتصل إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى.

وتابع:"اعتبارًا من يوم الخميس تبدأ الموجة الحارة في الانكسار وتنخفض درجات الحرارة"، مبينًا أن موجة الرياح الخماسينية التي تتعرض لها البلاد تنتهي يوم الخميس المقبل.