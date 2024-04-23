تطبيق نفاذ | بوابتك الإلكترونية للخدمات المالية

يعد تطبيق نفاذ بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية بوابة إلكترونية رائدة تتيح للأفراد من مختلف شرائح المجتمع الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات المالية و التنموية، و يهدف التطبيق إلى تمكين الأفراد الوصول إلي العديد من الخدمات الإلكترونية كما يتميز بسهولة الاستخدام.

تعاون تطبيق نفاذ مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي

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تطبيق نفاذ واحد من أهم التطبيقات الإلكترونية التي يتعاون معها بنك التنمية الاجتماعية السعودي من أجل تسهيل التعاملات المالية للعملاء؛ حيث يتيح التطبيق الدخول السريع و الأمن لتطبيقات القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمملكة العربية السعودية، يوفر التطبيق الوصول للكثير من الخدمات البنكية لمصرف بنك التنمية الإجتماعية السعودي.

أهم خصائص بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية نفاذ خيارك الأمثل لتمويل مشروعاتك و تحقيق أهدافك، حيث يمثل شريك موثوق لتمويل مشروعك وتنميته، يتميز البنك بمجموعة من الخصائص التي تجعله الخيار الأمثل للعملاء مثل:

الثقة والمصداقية: حيث يضع البنك ثقة عملاءه وشركاءه في مقدمة الاهتمامات الاستجابة السريعة: يدرك البنك أهمية الوقت بالنسبة للعملاء لذا يسعي لتقديم خدمات سريعة وفعالة توفير فريق متخصص لتلبية احتياجات العملاء يضع البناء سلامة بيانات عملاءه في مقدمة الأولويات يحترم البنك خصوصية عملاءه ويلتزم بحماية بياناتهم الشخصية

انواع القروض التي يقدمها البنك

يقدم البنك العديد من القروض المتنوعة التي تناسب جميع الأفراد، مثل قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة، وقروض الإسكان، وقروض التعليم، وحسابات الادخار، وخدمات التأمين، تعتبر هذه القروض مجموعة متكاملة تستهدف جميع الأفراد بمختلف احتياجاتهم.

أنواع التمويل الذي يقدمه البنك

التمويل الموسمي: يهدف هذا النوع من التمويل إلى دعم العاملين في المواسم، ويتميز بكونه قصير المدى

تمويل الأسر المنتجة: يهدف هذا النوع من التمويل إلى دعم مشاريع الأسر المنتجة، سواء كانت مشاريع حرفية أو مهنية

تمويل العمل الحر: يهدف هذا النوع من التمويل إلى تمكين الأفراد من ممارسة العمل الحر

برنامج زود الادخاري: يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الادخار لدى الأفراد، وذلك من خلال تقديم عائدات تنافسية على المبالغ المدخرة

أهم مميزات تطبيق نفاذ

يتميز تطبيق نفاذ بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا مثاليًا لرواد الأعمال الجدد، ومن أهمها سهولة التقديم حيث يمكن التقديم من خلال موقع البنك إلكترونيَا او من خلال استخدام تطبيق البنك علي الهاتف الذكي، يتميز البنك أيضا بسرعة الموافقة حيث يتم البت في طلبات القروض و الدعم بشكل سريع و بعض الأحيان تصل الموافقة في خلال يوم واحد فقط، لا يشترط البنك وجود كفيل او اي ضمانات عقارية مثل البنوك الأخرى مما يجعله ممتازًا لشريعة واسعة من العملاء.

يتيح البنك فترة سداد مرنة و يسمح للعملاء باختيار خطة سداد للقروض تناسب قدراتهم و احتياجاتهم المالية، يوفر البرنامج أيضا دعم استشاري حث يقدم الدعم من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال إدارة الأعمال و الاقتصاد حتي يساعد العملاء علي اختيار أفضل قرض لهم.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق

تمثل الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق نفاذ جزءًا أساسيًا من جهود بنك التنمية الاجتماعية في تسهيل الوصول إلى خدماته وتحقيق راحة أكبر للمستفيدين. ومن بين هذه الخدمات خدمة هلا و هي خدمة متكاملة يستخدمها العميل لتحديد وضعه المالي و اقتراح المنتجات المناسبة له، خدمة التسجيل في حوافز العمل الحر التي تدعم العمل الحر و تهدف الي تطويره و ضمان استمراريته، خدمة إعادة الجدولة التمديد حيث يسمح للعميل بجدولة ديونه و تمديدها حتي يسهل عليه السداد.

خدمة تحديث رقم الهاتف حتي يمكن للعملاء تحديث رقم هاتفهم بسهولة، خدمة طلب المنتجات تتيح للعميل التقدم بطلب لإحدى المنتجات حسب احتياجه، خدمة كشف الحساب الادخاري يتيح للعميل الاطلاع علي كشف حسابه الادخاري.

جميع هذه الخدمات تساهم في جعل التعامل مع البنك أكثر سهولة و تعزز التفاعل الإلكتروني مع العميل، مما يعزز تجربة المستخدم و يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

من هم المستفيدون من تطبيق نفاذ

يساعد تطبيق نفاذ جميع المواطنين السعوديين الراغبين في ممارسة العمل الحر، وذلك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية. يشمل ذلك:

الحرفيين: مثل النجارين والكهربائيين والسباكين

أصحاب المشاريع الصغيرة: مثل محلات البقالة والمطاعم والمقاهي

المهن الحرة: مثل المبرمجين والمصممين والمترجمين

كيف يمكن الاستفادة بخدمات تطبيق نفاذ؟

لتقديم طلب للحصول على تمويل من خلال برنامج نفاذ، قم بزيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية أو تحميل تطبيق نفاذ للهاتف الذكي، ثم قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول اذا كان لديك حساب بالفعل، اختار برنامج نفاذ من قائمة البرامج المتاحة، إكمال نموذج الطلب الإلكتروني وتقديم جميع المستندات المطلوبة، بعد ذلك يقوم البنك بمراجعة الطلب والبت فيه ثم سيتم الرد عليك في أسرع وقت ممكن.

يعد تطبيق نفاذ بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أداة فعالة لتمكين رواد الأعمال و دعم مشاريع العمل الحر في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة ودعم استشاري متميز، يساهم التطبيق في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة اصحاب المشاريع الناشئة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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