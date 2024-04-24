تكنولوجيا: ‏Meta تقدم الذكاء الاصطناعي ومكالمات الفيديو والأساليب الجديدة إلى نظارات Ray-Ban الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Meta تقدم الآن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ومكالمات الفيديو والمزيد إلى نظاراتها الذكية المصممة بالشراكة مع Ray-Ban.

تم إطلاق الجيل الثاني من نظارات Meta الذكية العام الماضي وحظيت بإشادة كبيرة. توفر النظارات كاميرا مدمجة بالإضافة إلى ميكروفونات ومكبرات صوت للمساعدة في توفير أدوات مفيدة لك بطريقة محيطة. لا توجد شاشة مدمجة، لكنه لايزال جهازًا مفيدًا.

والآن، تعتمد Meta على هذه الفكرة بطرق عديدة. فمن خلال بعض التحديثات الجديدة، تلتقط نظارات Ray-Ban Meta الذكية بعض الحيل الجديدة؛ إذ ان اثنان منهم يستخدمان الكاميرا.

وفي إطار من التآزر بين العلامة التجارية، ستكون كاميرا النظارات قابلة للاستخدام في مكالمات الفيديو عبر تطبيقي WhatsApp و Facebook Messenger. يتم طرح هذا “تدريجيًا“، ولكنه يبدو مفيدًا جدًا لمشاركة وجهة نظرك.

علاوةً على ذلك، يمكن الآن أيضًا استخدام الكاميرا للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط. بمعنى آخر، يمكنك الآن أن تطلب من الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Meta والذي يمكنه التقاط صورة من الكاميرا لاستخدام سياق ما تراه.

لقد كان هذا قيد الاختبار منذ أواخر العام الماضي، ولكنه يتم الآن طرحه كنسخة تجريبية لكل من يمتلك النظارات في الولايات المتحدة وكندا.

وأخيرًا، حصلت نظارات Meta Ray-Ban على بعض الأنماط الجديدة. حيث يتوفر إطار “Skyler” الآن للطلب المسبق، وهناك أيضًا خيار جديد للجسر المنخفض لنمط العناوين الرئيسية.

هذه الأنماط الجديدة متاحة للطلب المسبق في متجر Meta عبر الإنترنت ومن Ray-Ban. يمكنك طلب نظارات Meta Ray-Ban الذكية بأنماط مختارة من Amazon و Best Buy وتجار التجزئة الآخرين أيضًا.

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