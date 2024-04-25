تكنولوجيا: ‏HMD تكشف عن الثلاثي HMD Pulse: هواتف ذكية جديدة بأسعار معقولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين أن الشراكة بين Nokia و HMD لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه، فإن HMD Global تشق طريقها الخاص مع إطلاق هواتف Pulse الجديدة مع النطاق السعري الذي يتراوح بين 100 و 200 يورو.

تراهن HMD على أن المستهلكين ينتقلون إلى منتجات أكثر مراعاة للبيئة ويركزون على قابلية الإصلاح. وتقول الشركة إن مجموعة Pulse مصممة لـ “قابلية الإصلاح من الجيل الأول” وأنه يمكن للمستخدمين الحصول على أدوات الإصلاح الذاتي من iFixit.

HMD Pulse هو الاصدار القياسي، ولكن يجب أن نلاحظ أن الثلاثة يستخدمون نفس المعالج؛ Unisoc T606. يُباع هذا الاصدار بسعر 140 يورو/100 جنيه إسترليني.

تشترك الاصدارات الثلاثة في شاشة LCD بحجم 6.65 بوصة، ودقة 720+ بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز.

تعتبر الكاميرات هي ما يميز الاصدارات الثلاثة (على الأقل هي الفرق الأكبر بينهما). ففي الاصدار القياسي، يحتوي Pulse على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل (مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED مزدوج).

يبدو أن الوحدة الثانية عبارة عن مستشعر عمق. تحتوي كاميرا الصور الامامية على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، ولكنها على الأقل في وضع مثقوب، في هذه الفئة السعرية ربما كانت في مستوى جيد.

تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير وهي مدرجة على أنها “قابلة للاستبدال QuickFix”. هذا لا يعني أنه يمكنك إزالة اللوحة الخلفية وتبديل البطارية، ولكنه يعني أنه يمكنك استبدال البطارية في المنزل في حوالي 5 دقائق باستخدام الأدوات الأساسية فقط.

تم تصنيف البطارية لـ 800 دورة شحن كاملة ويسهل استخدام الهاتف من خلال شحن 10 واط فقط.

وقد حصل الهاتف على تصنيف IP52 لمقاومة الغبار والماء، وهو أكثر مما توقعنا نظرًا للسعر وسهولة التفكيك. لكن الحفاظ على هذا التصنيف بعد استبدال البطارية سيتطلب اتباع التعليمات بعناية.

وعلى صعيدًا آخر، يصل سعر HMD Pulse+ إلى 160 يورو/130 جنيهًا إسترلينيًا. وهو يستخدم نفس شاشة LCD مقاس 6.65 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز ودقة +720 البكسل ومعالج Unisoc T606 مثل شقيقه.

يأتي الهاتف مزودًا بخيار 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية (بالإضافة إلى 4 جيجابايت و 6 جيجابايت) ويحتوي على مساحة تخزين مدمجة تبلغ 128 جيجابايت مع دعم بطاقات microSD حتى 256 جيجابايت.

ما يميز إصدار Plus هو الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف. ولسوء الحظ، لم تقدم شركة HMD تفاصيل عن المستشعر أو العدسة، ولا حتى مواصفات التقاط الفيديو.

لا يمكن لمجموعة الشرائح أن تعمل أكثر من 1080 بكسل، لذلك لا تتوقع دقة 4K. وتظل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ومثل أشقائه، يحتوي HMD Pulse+ على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط عبر USB-C (USB 2.0).

تحتوي الهواتف الثلاثة أيضًا على مقابس سماعات رأس مقاس 3.5 ملم. وتشمل ميزات الاتصال اللاسلكي 4G و Wi-Fi 5 (ac) و Bluetooth 5.0 و NFC، بالإضافة إلى GPS/Galileo.

يعد HMD Pulse Pro هو الأفضل بين الثلاثي، ولكنه ليس أكثر تكلفة بكثير حيث يبلغ 180 يورو. وعلى الرغم من لقب “Pro”، إلا أنه لا يزال يحصل على نفس الشاشة بدقة +720 بكسل، ونفس معالج Unisoc T606.

في حين أن الكاميرا الخلفية هي نفسها الموجودة في الكاميرا الإضافية (50 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر عمق 2 ميجابكسل) فقد تمت ترقية الكاميرا الأمامية إلى 50 ميجابكسل.

مرة أخرى، لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن يجب أن يكون الفرق في صور الكاميرا الامامية ملحوظًا.

يظل الاتصال كما هو، باستثناء أن USB-C يشحن الآن البطارية بسعة 5000 مللي أمبير بقوة 20 واط بدلاً من 10 واط.

يأتي هذا الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4/6/8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت، بالإضافة إلى فتحة microSD (تصل إلى 256 جيجابايت).

يأتي الهاتف متوافق مع تحديثين لنظام التشغيل وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان مثل الآخرين.

يتوفر HMD Pulse وPulse+ على موقع HMD.com بدءًا من اليوم، وسيتوفر طراز Pro قريبًا. يمكنك العثور على تفاصيل حول أدوات الإصلاح الذاتي لهذه الهواتف هنا.

المصدر