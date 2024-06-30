تكنولوجيا: تسريب النموذج الأولي لـ Pixel Fold الجديد واختبار دعم القلم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل إطلاق Pixel Fold في شهر يونيو من عام 2023، كانت جوجل تعمل على الأجهزة القابلة للطي لبعض الوقت. وقد تم الآن تسريب التكرار الذي سبق ذلك مباشرة، مع نموذج Pixel Fold الذي يتميز بتصميم مميز لعصر Pixel 6.

وفي أغسطس من عام 2020، علمنا أن جوجل كانت تعمل على هاتف قابل للطي يسمى “passport” والذي سيتم إطلاقه في الربع الرابع من عام 2021 جنبًا إلى جنب مع Pixel 6 و 6 Pro.

ظهرت الأدلة البرمجية لهذا الجهاز في عدة أماكن، بما في ذلك Android 12 Beta.

ومع ظهور هذا الإطار الزمني وانتهاءه، تحولت الإشارات إلى الأجهزة القابلة للطي إلى اسم جديد: “pipit”.

وليس من الواضح ما الذي تغير بالضبط، ولكن هذا النوع من تغيير الاسم الرمزي في منتصف التطوير قد حدث من قبل.

على سبيل المثال، تم تطوير Pixel Slate باسم “Meowth” عندما كان من المخطط تشغيله على معالجات Intel Cannon Lake. وعندما تأخرت هذه الأجهزة، أعادت جوجل بناء Pixel Slate على معالجات Intel الأقدم باسم “Nocturne”.

ووفقًا لموقع Android Authority اليوم، كان passport و pipit “مشروعين مختلفين في مرحلة ما” لكنهما “تقاربا في النهاية في جهاز واحد“، مع ظهور صور pipit اليوم.

تم نشر الجهاز في منتديات XDA وتمت إزالته منذ ذلك الحين. لا توجد سوى صورة واحدة عالية الدقة لهذا النموذج الأولي من Pixel Fold:

يبدو Pipit متطابق تقريبًا مع الجيل الأول من Pixel Fold باستثناء شريط الكاميرا الذي يتطابق مع جيل Pixel 6.

توجد قطعة واحدة من الزجاج بها قضبان معدنية في الأعلى والأسفل تمتد من الحافة إلى الحافة بشكل مستدق. وهذا يبدو مظهر أنظف وأكثر اتساقًا من الاتجاه الذي انتهت به جوجل.

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