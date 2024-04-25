تكنولوجيا: ساعة iQOO Watch الذكية تنطلق بميزة دعم شريحة eSIM ونظام BlueOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت ساعة iQOO Watch الذكية بشكل رسمي باثنان من النماذج التي تدعم تقنية البلوتوث أو تدعم شريحة eSIM، كما ترتكز الساعة الذكية على نظام BlueOS.

تتميز iQOO Watch بحجم 46.1مم، وسماكة 11.3مم، كما تأتي الساعة الذكية بوزن 36 جرام، ويتميز النموذج المميز بدعم تقنية البلوتوث بسوارة معصم من المطاط أو النايلون، بينما يأتي النموذج الذي يدعم شريحة eSIM للإتصال الخلوي بسوارة معصم جلدية.

كما تضم الساعة شاشة OLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، وتدعم الشاشة نمط “always-on”، كما تعمل الساعة الذكية على إدارك عملية تغيير سوارة المعصم لتبديل واجهة الساعة الذكية بشكل تلقائي.

ويمكن للمستخدم التحكم في ساعة iQOO Watch الذكية عن طريق اثنان من العناصر والتي تشمل زر تاج قابل للتدوير، وزر أخر في الجزء السفلي.

كما تدعم الساعات الذكية إجراء المكالمات الصوتية عبر المكبر الصوتي والميكروفون، على أن يتم إجراء الإتصال عبر البلوتوث عن طريق الإتصال بالهاتف، أو من خلال الإتصال الخلوي مباشرة في النماذج المميزة بشريحة eSIM.

وتدعم الساعة الذكية تتبع صحة المستخدم من خلال نظام إعدادات مزدودج، ففي ساعات النهار تعمل ساعة iQOO الذكية على إستخدام ضوء مرئي لمراقبة ورصد ضربات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم.

وفي ساعات الليل تعمل الساعة على إستخدام الأشعة تحت الحمراء الغير مرئية لتفادي إزعاج المستخدم أثناء النوم، من جانب أخر تؤكد iQOO على أن الساعة الذكية تأتي بمستشعر متعدد القنوات يشمل 8 قنوات لرصد معدل ضربات القلب، و16 قناة لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

هذا إلى جانب خوارزمية للتعلم العميق بدقة تصل إلى 97.7% عند تتبع معدل ضربات القلب، كما تدعم الساعة مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، ورصد عمق نوم المستخدم، أو الغفوات السريعة، ويمكن مشاركة هذه المميزات مع أفراد العائلة عبر التطبيق.

وتدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في عدد 100 نمط رياضي، كما تقدم إقتراحات لتحسين تدريبات المستخدم، وتدعم أيضاً الساعة تقنية NFC.

كما تضم الساعة بطارية بقدرة 505 mAh، لعمر شحن يصل إلى 8 أيام من التشغيل، ويمكن تنشيط وضع توفير الطاقة لتمديد عمر الشحن إلى 16 يوم، ومن المقرر أن يترفر نموذج البلوتوث من iQOO Watch بسعر 150 دولار، بينما يأتي نموذج eSIM بسعر أعلى.

المصدر