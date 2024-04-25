تكنولوجيا: ‏Windows 11 سوف يقدم إعلانات قائمة ابدأ الجديدة للجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد فترة تجريبية قصيرة جدًا، تقدم مايكروسوفت الإعلانات إلى قائمة ابدأ لجميع مستخدمي Windows 11.

أعلنت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ في اختبار عرض التوصيات في قائمة ابدأ للتطبيقات في متجر مايكروسوفت.

بدأت التوصيات، وهي إعلانات بالتأكيد، في الظهور لمختبري Insider بسرعة بعد ذلك، لكن مايكروسوفت تفتح الآن أبوابها على مصراعيها.

وفقًا لما أورده موقع The Verge، سيتم طرح التحديث KB5036980 لنظام Windows 11 بدءًا من هذا الأسبوع لجميعالمستخدمين.

يضبط التحديث كيفية عرض الأدوات على شاشة القفل، ولكنه يجلب أيضًا الإعلانات إلى قائمة ابدأ للجميع.

والخبر السار هنا هو أنه من السهل جدًا إيقاف تشغيل هذه الميزات من خلال الانتقال إلى الإعدادات > التخصيص > البدء وإيقاف تشغيل مفتاح التبديل “إظهار التوصيات الخاصة بالنصائح والعروض الترويجية للتطبيقات والمزيد“.

لا يزال التحديث في أيامه الأولى أيضًا، وليس من المقرر طرحه على نطاق واسع لبضعة أسابيع أخرى.

المصدر