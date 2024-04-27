تضرب مصر وسوريا وتركيا .. خبراء الأرصاد يحذرون من موجة حارة شديدة وفيضانات وسيول

الشارقة - اميمة ياسر - نقل موقع "غلوبال" عن الأرصاد الجوية تحذيرها من فيضانات بمناطق متفرقة في العالم بينها سوريا، وجفاف وحر شديدين في مناطق بينها مصر وتركيا، استمرارا لحالة التغير المناخي.

وأشار الموقع إلى أن التغير المناخي ليس مجرد أخبار ننقلها ولا مجرّد تحذيرات تطلقها المنظمات المهتمة بالبيئة، بل خطر حقيقي يتربص بالكوكب.

ولفت إلى أن "درجات الحرارة في سوريا سجلت أرقاما قياسية خلال اليومين الفائتين وتجاوزت المعدل العام بين 10- 15 درجة مئوية، ووصلت إلى 37 درجة مئوية في محافظة طرطوس".

وفي سوريا، حذرت الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد وهي ريف دمشق، السويداء، دير الزور، البوكمال ومنطقة الجزيرة، بحسب "روسيا اليوم".