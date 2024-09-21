القاهرة - الخليج 365
مهنياً: نهاية شهر شمسي ثقيلة تحمل احداثا ضاغطة ومواجهات بين الزوايا الفلكية مع تواجد الكواكب مجتمعة في الميزان الشمس وعطارد في البيت التاسع بيت الشغل والمسؤوليات والارتباطات والزواج لكن البداية ستكون مناسبة جدا مع وجود القمر في برج الثور الترابي الصديق فيكون يوم جيد لتقديم امتحانات وابحاث والقيام بزيارات ورحلات للمشاركة في مؤتمر او معرض فتدور الاحداث بطريقة جيدة وتكون الظروف داعمة لمعظم تحركاتك الاجتماعية والمهنية
عاطفياً: تعيش بداية مرحلة جميلة ودافئة مع وجود كوكب الزهرة في برج العقرب المائي الصديق فتتعزز الروابط المتينة تفرح وتحتفل باجواء دافئة ومشجعة على النقاش والتفاهم وعلى تبادل الاحاديث الشيّقة ويحمل لك اخبارا سارة وارتياحا ويوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان. للعازب الجو يبشر بتقدم على الصعيد العاطفي فتقتنع بضرورة الزواج والاستقرار
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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