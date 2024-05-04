تكنولوجيا: تسريبات Geekbench تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Poco F6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Poco التجارية لإطلاق هاتف Poco F6 Pro قريباً، ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench مع المواصفات الرئيسية للهاتف.

أعتمد هاتف Poco F6 Pro في منصة FCC خلال الأسابيع الماضية، ولقد كشفت التفاصيل التي جاءت من قاعدة البيانات عن دعم الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh.

وفي أحدث التفاصيل التي جاءت من منصة Geekbench كُشِف عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف، حيث سجل هاتف Poco F6 Pro بنموذج رقم 23113RKC6G، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

أيضاً ظهر الهاتف في التسريبات بنظام تشغيل Android 14، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بإختيارات أكثر في الذاكرة العشوائية.

ولقد سجل هاتف Poco F6 Pro في إختبارات Geekbench عدد 1421 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 5166 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، لذا سجل الهاتف آداء أقل في إختبارات الأنوية الأحادية مقارنة بالإصدارات المنافسة بنفس المعالج، بينما تفوق الهاتف في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Poco F6 Pro يأتي للأسواق بنفس تصميم هاتف Redmi K70، لذا من المتوقع أن يضم شاشة OLED بحجم 6.67 إنش، بدقة عرض 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يضم كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

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