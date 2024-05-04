تكنولوجيا: صور رسمية تستعرض تصميم هواتف Sony Xperia 1 VI وXperia 10 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف مؤخراً عن صور رسمية ثلاثية الأبعاد لهاتفي Sony Xperia 1 VI وXperia 10 VI، مع مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذه الإصدارات.

تستعد شركة سوني لإطلاق جيل جديد من هواتف Xperia، ولقد أوضحت التسريبات السابقة تفاصيل مواصفات هاتف Xperia 1 VI، والذي يحاكي تصميم هاتف Sony Xperia 1 V إلى حد كبير مع تغيير في أبعاد الهاتف ودقة العرض.

وتؤكد الصور المسربة على أن هاتف Xperia 1 VI يأتي بتصميم كبير في الإطار العلوي والسفلي للهاتف، على أن يضم الإطار العلوي الكاميرة الأمامية.

أيضاً تكشف الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن اثنان من الإختيارات في ألوان الهاتف، كما يتميز الهاتف بتصميم مسطح للشاشة.

ولا يتضمن الجانب الأيسر للهاتف أي من الأزرار، بينما تأتي الأزرار في الجانب الأيمن الذي يشمل الزر الرئيسي الذي يضم تقنية إستشعار البصمة، مع أزرار التحكم في الصوتيات، ومفتاح غالق الكاميرة، كما تقدم سوني ملحق مسند خاص للهاتف.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هذا الإصدار يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أو 16 جيجا بايت رام.

كما يتميز هاتف Xperia 1 VI بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي ببعد بؤري 24مم، مع مستشعر ببعد بؤري 16 مم بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope telephoto ببعد بؤري من 85 إلى 170مم.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بأبعاد 19.5:9، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 240 Hz.

من جانب أخر يأتي هاتف Xperia 10 VI في الفئة المتوسطة من سوني، ويظهر هذا الإصدار في الصور الرسمية بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، لذا لن تتضمن الإعدادات كاميرة telephoto.

أيضاً بشكل عام يأتي هذا الإصدار بنفس تصميم Xperia 10 V، كما تؤكد الصور على أن الهاتف يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان، وتوفر سوني لهذا الإصدار أيضاً مسند، ويتوفر بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات.

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