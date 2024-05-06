علوم وتكنولوجيا

"الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديثات أمنية على منتجات Android

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديثات أمنية على منتجات Android والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عبر حسابه على تطبيق إكس، نصح من خلاله بالمبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Android.
وكتب المركز: أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

الاجراءات الوقائية

أوصي المركز بتحديث أجهزة Android ، إذ أصدرت Android توضيحاً لهذه التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Android.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا