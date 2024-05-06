شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديثات أمنية على منتجات Android والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عبر حسابه على تطبيق إكس، نصح من خلاله بالمبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Android.
وكتب المركز: أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
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وكتب المركز: أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
الاجراءات الوقائيةأوصي المركز بتحديث أجهزة Android ، إذ أصدرت Android توضيحاً لهذه التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Android.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
🔴 تحذير أمني:— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) May 6, 2024
بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Android.
🔗https://t.co/Ut4UOOeAAZ pic.twitter.com/CDdEwyGbAb